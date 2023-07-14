В Матвеево-Курганском районе в августе завершат ремонт дорог, ведущих в ДНР

На ремонт 9,1 км дорог из областного бюджета было выделено 114 млн рублей. Фото: правительство Ростовской области.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в августе завершат ремонт девяти участков дорог, которые ведут в соседний регион — Донецкую народную республику. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

На проведение ремонта 9,1 км дорог из областного бюджета было выделено 114 млн рублей.

На данный момент с опережением графика завершили работы на улице Пограничной в хуторе Шрамко, а также улицах Новоселов, Степной и Украинской в хуторе Краснодаровском.

При этом подходят к концу работы на двух улицах в хуторе Вареник, а также дороги между хуторами Шрамко и Краснодаровский. Там уже уложено асфальтобетонное покрытие и сейчас дорожники занимаются обустройством обочин. Подрядчик намерен закончить эти объекты на полтора месяца раньше положенного срока.

В августе дорожники намерены завершить работы на улице Ленина в село Екатериновка и ремонт подъездной дороги к селу Екатериновка и хутору Вареник.

— Данные автодороги пришли в ненадлежащее состояние, в первую очередь, по причине резкого увеличения потока большегрузных автомобилей, направляющихся в новые субъекты РФ и Крым, — сообщил областной министр транспорт Владимир Окунев, проинспектировавший ход работ на месте. — Восстанавливая дорожное покрытие, мы думаем не только об обеспечении устойчивого транзита грузов в соседние регионы, но и о комфорте местных жителей, которые ежедневно перемещаются по указанным объектам улично-дорожной сети.

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