HammAli & Navai выступят на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо

Фото: ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».

В субботу, 5 августа, в Абрау-Дюрсо состоится яркий музыкальный фестиваль Light Weekend. Уже второй год подряд он станет самым масштабным событием лета в Абрау-Дюрсо объединит тысячи фанатов современной музыки. Киловатты звука, световое шоу и гастрономические открытия — все это ждет гостей праздника. Хедлайнером фестиваля выступит знаменитый рэп-дуэт HammAli & Navai.

По легенде, история игристых напитков началась в августе 1668 года — именно тогда великий француз Пьер Периньон изобрел напиток, который полюбил весь мир. Абрау-Дюрсо — столица игристого в России, поэтому именно здесь в очередной раз пройдет празднование дня его рождения, которое станет самым масштабным событием сезона.

Музыкальная программа стартует в 17.00 с зажигательного DJ-сета. Лучшие композиции исполнит звезда шоу «Голос» Антон Токарев, покоривший стриминговые платформы треком «Седьмой лепесток», его выступление продолжат другие известные музыканты. А после на сцену выйдет яркий рэп-дуэт HammAli & Navai — рэп-дуэт со своими хитами «Птичка», «Пустите меня на танцпол», «Где ты теперь и с кем» и «Девочка-война».

Кроме того, на празднике гости одного из самых живописных курортов России смогут насладиться ледяным игристым «Абрау-Дюрсо», попробовать авторские коктейли, принять участие в конкурсах и открыть для себя уникальные вкусы черноморских блюд с локальными специалитетами на фуд-корте Light Weekend.

— Курорт Абрау-Дюрсо в течение всего года радует туристов эногастрономическими и музыкальными событиями. Мы стремимся подарить новые эмоции и впечатления, чтобы каждая поездка на берег озера Абрау стала неповторимой. День рождения игристого — это знаковое событие, поэтому команда Центра туризма готовит особенный праздник, — говорит генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Денис Заболотний. На фестиваль Light Weekend мы приглашаем звезд первой величины, чьи песни знают и любят миллионы. Это уникальная возможность для наших гостей посетить масштабное музыкальное мероприятие, не покидая места отдыха. Игристого настроения хватит на всех – до встречи в Абрау-Дюрсо!».