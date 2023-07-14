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НовостиОбщество14 июля 2023 14:24

В Ростове выдали первую ипотеку на коммерческую недвижимость

Житель региона купил помещение магазина здорового питания
Дмитрий Кутепов
Фото:​ ru.freepik.com.

Фото:​ ru.freepik.com.

При финансовой поддержке Сбера житель Ростовской области приобрел помещение магазина здорового питания в одном из популярных районов города.

— Ежедневно нами улучшаются жилищные программы. В апреле мы запустили возможность получения ипотеки на коммерческую недвижимость для наших розничных клиентов. Купить помещение для ведения бизнеса или как инвестицию можно как на вторичном, как и на первичном рынке, — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

По словам Руслана Салимова, программа уже находит отклик у самозанятых жителей Ростовской области. Ведь гораздо приятнее и выгоднее платить за свою недвижимость, чем за аренду помещения.