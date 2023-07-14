Для поддержки предпринимателей запущен тест-драйв продуктов управления ликвидностью

Фото:​ пресс-служба ВТБ.

Тестовый период на сервисы управления ликвидностью и денежными потоками предоставит представителям малого и среднего бизнеса ВТБ.

– Мы расширяем набор инструментов для бизнеса всех форматов и масштабов. Сегодня инструментами управления ликвидностью пользуются более тысячи клиентов − групп компаний и организаций с филиальной сетью. Для нас важно, чтобы сервисы даже со сложной структурой и высокой функциональностью были доступны клиентам в удобном цифровом формате. Чтобы познакомиться со всеми преимуществами решений, мы предлагаем бесплатный тест-драйв на три месяца, − рассказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ Юлия Копытова.

Стоит отметить, что сервисами пользуются холдинги с большим количеством филиалов и крупные компании жилищного строительства. Кроме того, с помощью них свои финансовые потоки оптимизируют специализированные фонды и организации, которые занимаются предоставлением гарантий, целевых займов и поручительств венчурного финансирования. Также к подобным банковским услугам прибегают предприниматели, имеющие кредиты для финансирования подконтрольных и связанных компаний.