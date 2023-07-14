Кассовые сборы в Ростовской области выросли почти в два раза

За год кассовые сборы в Ростовской области увеличились на 337,7 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые шесть месяцев 2023 года кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли почти в два раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в «Фонде кино».

— По итогам первого полугодия 2023 года сборы кинотеатров Ростовской области составили 722,2 млн рублей, — отметили руководитель PR-дирекции «Фонда кино» Светлана Бриллиантова. — Для сравнения, в первой половине 2022 года кассовые сборы кинотеатров Ростовской области составили 384,5 млн рублей.

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