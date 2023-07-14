В Таганроге на улице Большой Бульварной начался ремонт дороги

Завершить работы подрядчики должны к 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге начались ремонтные работы дороги на улице Большой Бульварной. Об этом в своей соцсети написал глава администрации города Андрей Фатеев.

Все работы необходимо закончить до 25 июля. На ремонт дороги выделили почти 11 млн рублей. Отметим, что подрядчики будут ремонтировать участок дороги от улицы Химической до Седова. Сегодня рабочие уже приступили к фрезерованию. В общей сложности обновят 14 128 квадратных метров дорожного полотна.

Отметим, что недавно в городе завершили ремонт улицы Москатова. Вскоре подрядчики займутся дорожной разметкой.

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(Подробности)