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НовостиПроисшествия14 июля 2023 16:17

Жителей Таганрога напугал громкий звук

Очевидцы рассказали о ситуации в социальных сетях
Михаил СТРИЖЕВ
Звук услышали жители приморского города.

Звук услышали жители приморского города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Таганрога пожаловались на громкий звук. Сообщения появились в социальных сетях.

Люди рассказали, что звук было слышно во всех районах, особенно отчетливо — в Северном.

— Шли сегодня с прогулки, слышу огромный хлопок, аж уши заложило, — написал один из очевидцев.

— Сначала хлопок, а потом звук уходящего самолёта. Слышно было отчётливо, — прокомментировал другой житель.

В администрации Таганрога уже прокомментировали ситуацию. По словам властей, это был переход самолета на сверхзвуковой режим.