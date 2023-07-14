Жителей Таганрога напугал громкий звук

Звук услышали жители приморского города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Таганрога пожаловались на громкий звук. Сообщения появились в социальных сетях.

Люди рассказали, что звук было слышно во всех районах, особенно отчетливо — в Северном.

— Шли сегодня с прогулки, слышу огромный хлопок, аж уши заложило, — написал один из очевидцев.

— Сначала хлопок, а потом звук уходящего самолёта. Слышно было отчётливо, — прокомментировал другой житель.

В администрации Таганрога уже прокомментировали ситуацию. По словам властей, это был переход самолета на сверхзвуковой режим.