Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 16:27

Глава администрации Таганрога объяснил хлопок над городом переходом самолета на сверхзвук

Андрей Фатеев попросил жителей сохранять спокойствие
Лейла МИРИШОВА
Андрей Фатеев попросил жителей сохранять спокойствие

Андрей Фатеев попросил жителей сохранять спокойствие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Таганрога объяснил громкие звуки в городе. Об этом Андрей Фатеев сообщил на своей странице в соцсетях 14 июля.

- Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных - это был переход самолёта на сверхзвуковой режим. Поводов для переживаний нет. Прошу сохранять спокойствие, - объяснил мэр.

Отметим, что жители Таганрога в соцсетях написали, что услышали громкий звук. Горожане не на шутку испугались, а у некоторых автомобилей из-за грохота сработала сигнализация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв

Ростовчан напугал переход военного самолета на сверхзвук

(Подробности)