Глава администрации Таганрога объяснил хлопок над городом переходом самолета на сверхзвук

Андрей Фатеев попросил жителей сохранять спокойствие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Таганрога объяснил громкие звуки в городе. Об этом Андрей Фатеев сообщил на своей странице в соцсетях 14 июля.

- Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных - это был переход самолёта на сверхзвуковой режим. Поводов для переживаний нет. Прошу сохранять спокойствие, - объяснил мэр.

Отметим, что жители Таганрога в соцсетях написали, что услышали громкий звук. Горожане не на шутку испугались, а у некоторых автомобилей из-за грохота сработала сигнализация.

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