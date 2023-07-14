В Ростове пройдет ярмарка по случаю Дня работника торговли

Горожане смогут приобрести свежие фрукты, овощи, ремесленные сыры и многое другое Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону состоится ярмарка по случаю Дня работника торговли. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Мероприятие пройдет с 20 по 22 июля на улице Туполева, 14. С самого утра горожане смогут приобрести свежие овощи и фрукты. Кроме того, на прилавках можно отыскать ремесленные сыры, растительное масло, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Отметим, что время работы ярмарки с 8 до 20 часов. Сельхозпроизводители, фермерские хозяйства и предприятия из донского региона могут принять участие в мероприятии бесплатно.

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