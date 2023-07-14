В Новочеркасск могут переехать экспонаты ростовского музея космонавтики

Учреждение находится в распоряжении предприятия «Квант»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Экспонаты ростовского музея космонавтики могут переехать в Новочеркасск. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на гендиректора ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» Валентина Шукшунова.
Отметим, что музей находится в распоряжении предприятия «Квант», который пока не готов никому отдавать экспонаты. В администрации Ростова уточнили, что сейчас компания не предоставила сведения о готовности вступить в договорные обязательства и передать музею запрашиваемые экспонаты.
Под вопросом остается дальнейшая судьба не только экспонатов, но и бюста известного космонавта Юрия Гагарина.
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