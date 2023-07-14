В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда

Парень сел за руль без водительских прав. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Константиновском районе в аварии пострадал 16-летний водитель мопеда. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 14 июля около 12:50 в станице Николаевской на улице Центральной, 51.

По предварительной информации, 37-летняя водитель «Опель Астра» на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу мопеду «Рейсер», под управлением 16-летнего парня. Известно, что юноша сел за руль двухколесного без водительских прав.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда, доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)