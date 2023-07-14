В Ростовской области мужчина обокрал своего соседа по больничной палате

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зверево 28-летний мужчина обокрал своего соседа по больничной палате. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 73-летний пенсионер проходил лечение в местной больнице. Вместе с ним в палате лежал 28-летний мужчина. Он приметил у пожилого мужчины деньги, которые тот хранил в прикроватной тумбе. Злоумышленник дождался, когда пенсионер выйдет из палаты и забрал все сбережения. Все деньги мужчина потратил на свои нужды. Вернувшись, пожилой пациент обнаружил, что денег на месте не оказалось. Сумма ущерба составила 49 тысяч рублей.

Правоохранители задержали преступника. В отношении него возбудили уголовное дело «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области полицейские спасли девушку, которая едва не упала с крыши многоэтажки

Четверо правоохранителей сработали как часы, чтобы не случилось непоправимое

(Подробности)