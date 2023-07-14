Житель Азовского района лишился 3 млн рублей на «бирже»

Мужчина хотел заработать «легкие деньги», а в итоге задолжал крупную сумму Фото: Мария ЛЕНЦ

В Азовском районе Ростовской области местный житель стал жертвой мошенников. Об инциденте сообщили в региональном ГУ МВД.

Мужчина хотел подзаработать. В интернете он нашел сайт компании, которая занималась торговлей акциями и ценными бумагами на бирже. Идея получить «легкие деньги» показалась заманчивой. Дончанин оставил свои контактные данные, а после звонка лжесотрудника организации согласился инвестировать. С подачи мошенника мужчина взял кредит на миллион рублей, установил приложение по ссылке, которую прислал его «наставник», и принялся зарабатывать.

И действительно, капитал рос как на дрожжах. На радостях новоиспеченный акционер попросил знакомых взять еще два кредита общей суммой порядка двух млн рублей.

- Когда мой капитал вырос, я решил вывести деньги, о чем сообщил «куратору». Во время разговора мне было сказано, что я должен подтвердить свой профиль, для этого требовалось внести еще крупную сумму, но тогда я задумался - не обман ли это, - рассказал потерпевший.

Мужчина потребовал вывести его заработок, но на том конце провода сказали, что не смогут ничем помочь. Осознав, что его «развели» на деньги, дончанин обратился в полицию.

- Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, - уточнили в ведомстве. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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(Подробности)