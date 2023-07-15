Штормовой ветер и ливни с грозой и градом прогнозируют синоптики в Ростовской области в субботу

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в субботу, 15 июля, ожидается непогода, причем местами порывы ветра будут не просто штормовые, а по шкале Бофорта достигнут значения «сильный штормовой ветер». Публикуем прогноз Ростгидрометцентра.

В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный и западный с переходом днем на северо-западный 7-12 метров в секунду, в том числе при грозе с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем +25-27 градусов.

По Ростовской области также будет облачно, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 28 метров секунду. Ветер юго-западный и западный с переходом днем на северо-западный 7-12 метров в секунду днем местами, в том числе при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах до 25 метров в секунду, утром и днем в северных и восточных районах до 28 метров в секунду. Температура воздуха днем +19-24 градуса, по югу до +29.

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