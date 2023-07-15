Велопробег в Ростове-на-Дону 16 июля 2023: где в центре города и на Сельмаше ограничат движение машин

Ожидается, что в велопробеге примут участие около тысячи ростовчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вниманию автомобилистов, которые планируют поездки по центру Ростова-на-Дону и в районе Сельмаш в воскресенье, 16 июля. В первой половине дня здесь планируется велопробег, в связи с чем на ряде улиц будет перекрыто движение для машин, сообщает городской департамент транспорта. Рассказываем, где нельзя будет проехать, чтобы вы могли скорректировать свой маршрут и не попасть в часовую пробку.

16 июля с 9.00 до 11.30 поэтапные ограничения планируются по ходу движения спортсменов.

Стартует велопробег с улицы Менжинского, с площадки «Ростсельмаш», далее велосипедисты проследуют по улице Российской, проспекту Шолохова, заедут на Октябрьскую площадь, проспект Сельмаш, поедут по кольцу по площади Комбайностроителей, далее по площади Энергетиков, потом по Театральному проспекту, а финишная черта — на Театральной площади.

В администрации сообщили, по предварительным данным, в велопробеге ожидается порядка тысячи участников. После него пройдет церемония награждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на июль 2023: жару до +38 и сильные дожди прогнозируют синоптики

Начальник Гидрометцентра Елена Назарова предупредила о сильной жаре и ливнях в июле в Ростовской области (подробнее)