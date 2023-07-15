Десятидневная норма осадков выпала в Ростове-на-Дону за день

Сильный ливень затопил дороги и тротуары. Фото: Татьяна ТИХОНОВА

В Ростове-на-Дону за один день выпала практически десятидневная норма осадков. Такие данные зафиксировали метеорологи в среду, 12 июля, в донской столице, когда во время сильного ливня затопило дороги и тротуары.

- Если взять декадную норму, которая составляет 15 мм, то у нас выпала почти декадная норма осадков за тот день. Единственная станция, которая находится в восточной части Ростова-на-Дону, зафиксировала 13 мм осадков в среду, 12 июля, - прокомментировала ситуацию ТАСС заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

В других районах города ситуация оказалась еще напряженнее. Так, в Советском районе утром и вечером во время тропических ливней пришлось перекрыть улицу Малиновского — одну из главных дорог Западного жилого массива.

Напомним, на 15 июля в Ростовской области также действует штормовое предупреждение от Главного управления МЧС по донскому региону. Ожидаются ливни с грозами, в отдельных районах с градом, по северу и востоку области возможно усиление ветра до сильного штормового — до 28 метров в секунду.

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