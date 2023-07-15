Группа детей из Макеевки отстала от поезда на вокзале в Ростове-на-Дону

21 ребенок и 2 сопровождающих отстали от поезда на железнодорожном вокзале в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 15 июля, в Ростове-на-Дону группа детей из Макеевки Донецкой Народной Республики осталась на вокзале. Дети ехали в оздоровительный лагерь в Свердловской области, но отстали от поезда. Об этом инциденте рассказали в пресс-центре регионального правительства.

- 21 ребенок и два сопровождающих отстали от поезда при пересадке на вокзале «Ростов Главный», - прокомментировали в пресс-центре.

Известно, что ребят и взрослых автобусом доставили в пункт временного размещения в донской столице. Им обеспечили питание и предоставили места для отдыха.

- По информации СКЖД, сегодня вечером дети будут отправлены поездом в Свердловскую область, - разъяснили ситуацию в сообщении.

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