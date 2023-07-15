Восстановить водоснабжение Зернограда планируется 16 июля

С 11 июля коммунальщики устраняют последствия порыва. Фото: телеграм-канал главы администрации Зернограда Ирины Полищук

Водоснабжение в Зернограде Ростовской области планируется восстановить в воскресенье, 16 июля. Об этом сообщает министерство ЖКХ Ростовской области.

Напомним, порыв на магистральном водоводе между третьей и четвертой насосной станцией произошел 11 июля. В четверг, 13 июля, насос на третьей станции после двадцати минут работы задымился и вышел из строя. Из-за этого вода не дошла до резервуаров и распределительных сетей города.

- В настоящий момент насосное оборудование на станции №3 заменено и запущено. После наполнения резервуаров вода должна заполнить 109 километров распределительных сетей по городу Зернограду до конечного потребителя, - прокомментировали в пресс-службе.

Также в министерстве назвали ориентировочный срок восстановления водоснабжения в городе — воскресенье, 16 июля.

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