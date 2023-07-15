В Ростовской области мужчина насмерть избил женщину и оказался под стражей

Обычная ссора закончилась трагедией, теперь идет следствие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Волгодонска Ростовской области заключен под стражу. 58-летнего мужчину подозревают в том, что он насмерть избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по донскому региону.

По версии следствия, 11 июля подозреваемый вместе с 55-летней сожительницей был дома. Они выпивали, и в какой-то момент разгорелась ссора.

- Мужчина нанес множество ударов женщине, и от полученных травм она скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, - добавили в следкоме. - Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

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