В Ростовской области перевернулась иномарка, пострадали три человека

Троих пассажиров пришлось доставить в больницу.

В Красном Сулине произошло ДТП с «перевертышем». Иномарка с тремя людьми в салоне опрокинулась на улице Чкалова рано утром в субботу, 15 июля. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 6.40.

- 30-летний водитель Hyundai Accent, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, отчего машина съехала на обочину полосы встречного движения и опрокинулась, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали три пассажира авто: 34, 29 и 27 лет. Прибывшая на место аварии карета скорой помощи доставила их в медицинское учреждение.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

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