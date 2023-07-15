В Ростове работник автомастерской загорелся и получил ожоги 30% тела

Травму получил работник одной из автомастерских в Октябрьском районе Ростова. 27-летний мужчина загорелся при обращении с профессиональными химикатами. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, молодой мастер работал с ацетоном. В какой-то момент химикат, который используют для обезжиривания поверхностей перед покраской, загорелся. Огонь перекинулся на мужчину, и он получил серьезные ожоги.

Работника доставили в больницу с сильными ожогами около 30 процентов тела. Известно, что в первую очередь пострадали руки рабочего, потом огонь перекинулся на спину.

Сейчас мужчина находится в больнице, за его жизнь борются врачи ожогового центра.

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