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НовостиПроисшествия15 июля 2023 20:52

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с тягачом и «четырнадцатой»

Авария случилась на подъезде к Новочеркасску
Татьяна ТИХОНОВА
Три человека в легковушке получили травмы после столкновения с тягачом.

Три человека в легковушке получили травмы после столкновения с тягачом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на субботу, 15 июля, в Ростовской области, на подъезде к Новочеркасску, произошло ДТП с грузовиком с прицепом и легковым автомобилем. В нем пострадали три человека. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

- В 0.10 36-летний водитель за рулем грузовика VOLVO 174483 с полуприцепом, по предварительным данным, при развороте вне перекрестка, не занял крайнее левое положение на проезжей части из-за своих габаритов, и, совершая маневр с правой обочины дороги, не убедился в его безопасности и столкнулся с движущимся в ту же сторону слева от него «ВАЗ 2114» под управлением 22-летнего водителя, - объяснили обстоятельства аварии в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира «четырнадцатой» - им 19 и и 18 лет. Все они с травмами были доставлены в больницу. А полицейские теперь выясняют все обстоятельства инцидента.

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По факту аварии правоохранительными органами проводится проверка (подробнее)