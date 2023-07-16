МЧС: Пожар в многоквартирном доме на Северном в Ростове полностью ликвидирован

При пожаре пострадала одна женщина, эвакуировали 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Каракумская, 21, в Ростове, который разгорелся рано утром в воскресенье, 16 июля, полностью потушили. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- 9.50 — полная ликвидация, - рассказали в экстренном ведомстве.

Напомним, в седьмом часу утра загорелась квартира на верхнем этаже трехэтажки. По словам очевидцев, огонь быстро охватил практически весь этаж и перекинулся на крышу — в общей сложности пламя было локализовано на площади 450 квадратных метров. Из-за этого пожару был присвоен второй ранг сложности.

При пожаре были эвакуированы 20 человек. Пострадала 62-летняя пенсионерка, находившаяся в квартире, где предположительно, начался пожар. Женщину доставили в ожоговый центр БСМП.

Вместе с ликвидацией пожара открыли для движения автомобилей и улицу Армянскую. Ее при развертывании пожарных рукавов перекрывали от Беляева до Односторонней.

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