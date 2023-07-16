В Ростовской области дети за уборку улиц получают талоны и платят ими в магазинах

Ребята из Чертково активно наводят порядок в родном поселке. Фото: телеграм-аккаунт Василия Голубева

В поселке Чертково Ростовской области дети активно участвуют в добровольных акциях по уборке мусора с улиц, получают за это талоны и платят ими в магазинах. О встрече с участниками проекта «Я живу в чистом поселке» рассказал губернатор донского региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Мальчишки и девчонки от 8 до 16 лет наводят порядок в родном поселке, а за это взрослые придумали систему поощрения. Выдают ребятам талоны, которыми дети могут «расплатиться» за товары в местных магазинах.

- Любопытный и полезный пример для тиражирования, - заметил Василий Голубев. - Проект живет уже несколько лет, и год от года у него все больше последователей. Сейчас в него вовлечены почти 100 детей и 16 индивидуальных предпринимателей.

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