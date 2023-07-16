Третий месяц в Ростовской области ищут пропавшую без вести 47-летнюю женщину

Волонтеры и полицейские ищут пропавшую в Новочеркасске и других населенных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области почти три месяца ищут без вести пропавшую 47-летнюю жительницу Новочеркасска. Оксана Стефанишина (в девичестве Мерешко) вышла из дома 27 апреля, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Ростовской области.

С тех пор как женщина вышла из дома, перестала выходить на связь с семьей. Обеспокоенные родные пытались ее найти, но, когда усилия оказались тщетны, написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Правоохранительные органы и добровольцы разыскивают ее в родном городе и ближайших населенных пунктах.

Рост Оксаны 175 сантиметров, у нее нормальное телосложение, каштанового цвета волосы и карие глаза. В день, когда ее в последний раз видели близкие, была одета в темно-зеленую футболку с двумя нарисованными птицами, спортивные брюки цвета хаки и белые мокасины в сетку.

Если вы располагаете информацией, где может находиться пропавшая, сообщите по номерам, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы видели Оксану Стефаншину или знаете что-либо о том, где она находится, сообщите по номерам: 112 или 8-800-550-10-54.

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