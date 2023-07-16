Через Ростовскую область вдвое вырос поток автобусов в новые регионы России

За шесть месяцев количество автобусов, которые едут в новые регионы через Ростовскую область, выросло в два раза. Фото: Эдуард Абрамов

Количество пассажирских автобусов, которые следуют в новые регионы России через Ростовскую область, выросло почти в два раза с начала 2023 года. Основные направления — на Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом сообщил ТАСС директор ростовского филиала «Агентства автомобильного транспорта» в ЮФО» Александр Косолапов.

По его словам, с января по июль текущего гола число пассажирского транспорта, который идет в направлении Ростов — Таганрог — граница с ДНР по трассе Р-280 «Новороссия», вырос почти в два раза, до 9,2 тысячи единиц в месяц.

Напомним, дорожники продолжают ремонт участка трассы «Ростов — Таганрог» в районе автомобильного пункта пропуска «Весело-Вознесенка» на границе с Донецкой Народной Республикой и расширяют участок с двух до четырех полос движения для увеличения его пропускной способности.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил включение четырех автомагистралей в перечень автодорог федерального значения. Это дороги, которые проходят по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Среди них — Р280, которая соединяет Ростов с Мариуполем, Мелитополем и Симферополем.

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