На вокзал ребята вернулись через сутки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Отставшие от поезда дети из Макеевки Донецкой Народной Республики после суток в Ростове отправились в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Напомним, в ночь на субботу, 16 июля, группа из 21 ребенка и троих сопровождающих, отстала от поезда «Анапа — Екатеринбург», который отправлялся со станции «Ростов Главный» в 0.40.

Как рассказали в пресс-службе, дети и взрослые прибыли на вокзал в 0.15, но из-за несогласованности действий дети в поезд так и не сели. Один из взрослых забрал билеты на всю группу, но не сообщил сопровождающим номер поезда и время его отправления. В итоге 21 ребенок и двое взрослых остались ждать на вокзале и обратились за помощью уже после отправления состава.

- Сотрудники СКЖД оказали отставшим от поезда необходимую помощь: разместили в отдельном зале ожидания, обеспечили водой и питанием, - говорится в сообщении. - Днем детей доставили на одну из баз отдыха Ростова.

А в телеграм-канале администрации города Макеевки появилось видео, снятое в одной из гостиниц в центре города. После отдыха в первой половине дня в загородном клубе ребят привезли туда. Здесь дети пробыли до ночи. Их отвезли на вокзал ближе к полуночи — поезд отправился в 0.32 в воскресенье, 16 июля.

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