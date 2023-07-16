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НовостиОбщество16 июля 2023 9:58

Ростовчане рассказали, что чаще всего забывают взять с собой в отпуск

Чаще оставляют одежду, но некоторые умудрялись не взять с собой и паспорт
Татьяна ТИХОНОВА
Некоторые вспоминают, что забыли что-то важное уже на вокзале или в аэропорту, а то и вовсе на курорте.

Некоторые вспоминают, что забыли что-то важное уже на вокзале или в аэропорту, а то и вовсе на курорте.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семеро из десяти ростовчан никогда не забывали ничего важного, отправляясь в отпуск. А каждый пятый по невнимательности что-то да и оставлял дома. Таковы результаты опроса портала SuperJob.

В лидерах среди забытых вещей — одежда и обувь, средства для ухода за собой и личной гигиены: шести процентам опрошенных приходилось «покупать новый купальник на море». Три процента прошедших опрос возвращались домой за паспортом и даже опаздывали на свой самолет.

Еще процент от тех, кто ответил на вопросы, забывали деньги, лекарства, гаджеты и зарядные устройства. 9% респондентов не вспоминали взять другие полезные вещи. Например, женщины вспоминали уже на курорте про фены и полотенца, а мужчины — про игральные карты, алкоголь и штопор.

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