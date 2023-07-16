В Волгодонске иномарка влетела в дорожный знак и опрокинулась

Авария произошла поздно ночью.

В ночь с субботы на воскресенье, 16 июля, в Волгодонске произошло ДТП с «перевертышем». Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 3.00 на улице Степной 33-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина наехала на бордюр и врезалась в стойку опоры дорожного знака, после чего автомобиль опрокинулся, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Ремонт понадобится только помятой иномарке, получившей повреждения.

- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - добавили в Госавтоинспекции.

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