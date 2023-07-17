В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали четверо

В ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок. ФОТО: УГИБДД по Ростовской области

Вечером в воскресенье, 16 июля, на седьмом километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с тремя легковыми автомобилями. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 53-летний водитель «Жигули» при совершении обгона столкнулся со встречным авто «Опель Вектора». От удара вторую машину отбросило на движущуюся во встречном направлении «десятку».

В результате столкновения пострадал 30-летний пассажир «Жигули», 19-летний водитель «Опель Вектора», водитель «десятки» и его 11-летний пассажир.

– Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в Госавтоинспекции.

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