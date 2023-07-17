В Ростове на Пушкинской неизвестные обокрали девушку, которой стало плохо

Полицейские разыскивают незнакомцев, ограбивших дончанку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Ростова неизвестные обокрали ростовчанку, когда та упала в обморок. Когда девушка пришла в себя, обнаружила, что осталась без денег и телефона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

– В отдел полиции №3 УМВД России по городу Ростову с заявлением о краже действительно обратилась местная жительница, - подтвердили в ведомстве.

Поздно ночью девушка гуляла по улице Пушкинской, как вдруг ей стало плохо. После чего ростовчанка потеряла сознание и упала. А когда пришла в себя, поняла, что ее обокрали. На месте не было кошелька и телефона.

Сейчас полицейские разыскивают незнакомцев, ограбивших дончанку.

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