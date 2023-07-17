В Ростовской области мошенники обманули мужчину, используя новую схему

Мошенники сообщили жертве, что кто-то хочет сменить его телефонный номер и взять кредит. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мясниковском районе Ростовской области злоумышленники развели 60-летнего дончанина по новой схеме мошенничества. Сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, неизвестные позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они сразу сообщили, что якобы от их собеседника был зарегистрирован запрос на смену телефонного номера, привязанного к лицевому счету. А еще был оформлен кредит. По словам лжебанкиров, сбережения дончанина еще можно было спасти. Для этого надо было скачать особое приложение на телефон.

– Я был в растерянности и сделал все по их рекомендациям, – расскажет позже полицейским пострадавший.

Когда приложение было установлено, дончанин ввел код, который ему продиктовал мошенник. После чего злоумышленник сказал, что все улажено и попрощался с мужчиной.

Когда дончанин решил проверить приложение банка, увидел, что все сбережения пропали. Аналогичная ситуация была и в приложении другого банка. Всего незнакомцу удалось похитить 245 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

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