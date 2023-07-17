«Ростелеком» вошел в топ-3 конвергентных операторов

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

В тройку крупнейших операторов, оказывающих одновременно услуги фиксированного доступа в интернет и мобильной связи, по оценкам экспертов, попала компания «Ростелеком». Таковы результаты исследования рынка конвергентных телеком-услуг в России информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Аналитики выявили уровень удовлетворенности клиентов пакетными решениями. «Ростелеком» возглавил рейтинг операторов с большой клиентской базой: 8,35 балла по десятибалльной шкале.

Более 63% опрошенных пользуются пакетными услугами и 14% добавляют в пакет домашний интернет и мобильную связь. При этом 17% пользователей конвергентных услуг выбирают «Ростелеком».

Главное, за что выбирают конвергент — возможность оплачивать несколько услуг одним счетом со скидкой. Во-вторых, управлять всеми опциями через одно окно: 92% опрошенных отметили удобство личного кабинета «Ростелекома».

Помимо базовых услуг — домашнего интернета и мобильной связи— 76% абонентов компании пользуются платным ТВ, 37% подключили цифровой видеосервис Wink. Среди дополнительных услуг чаще всего выбирают облачное видеонаблюдение и «Умный дом». Больше всего таких клиентов у «Ростелекома» — 15% и 13%, и это максимальная доля на рынке этого сегмента.

— Объединение цифровых услуг в одном пакете — устойчивый digital-тренд, сегодня он является базой тарифной линейки у большинства провайдеров. Наши пользователи могут экономить до 69% при объединении опций в пакет, а также выбирать и настраивать самостоятельно его наполнение, опираясь на свои потребности, — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко. — Мы отмечаем популярность не только пакетных тарифов, но и конвергентных. Так, каждый четвертый новый абонент добавляет к домашнему интернету услуги мобильной связи, а каждый пятый из них — оформляет сим-карты всей семье. Мы продолжаем расширять нашу тарифную линейку в ответ на запросы клиентов, дополняя ее новыми опциями.

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