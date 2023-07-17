Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Завершились съемки восьмисерийной драмы «Слово пацана» (18+), которая рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов. Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снимают кинокомпании TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится осенью в видеосервисах Wink и START. Проект пополнит линейки Wink Originals и START Originals.

Картина расскажет о сложных временах. Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». При этом дружба и понятия о справедливости всё больше смешиваются с насилием и криминалом.

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Героев ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то и жестокое разочарование в идеалах с внутренней перестройкой.

Также в сериале «Слово пацана» снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и другие. Авторами сценария выступили Жора Крыжовников и Андрей Золотарев.

Реклама. ПАО «Ростелеком»