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НовостиОбщество17 июля 2023 10:22

На трассе «Котельниково-Песчанокопское» столкнулись «Рено-Логан» и «КамАЗ»

В результате ДТП имеются пострадавшие
Екатерина ЖУКОВА
Пострадали водитель и 46-летний пассажир «Рено Логан».

Пострадали водитель и 46-летний пассажир «Рено Логан».

Сегодня, 17 июля, в 7.30, на трассе «Котельниково-Песчанокопское» столкнулись автомобили «Рено-Логан» и «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области. Авария произошла на 186-м км + 130 м автодороги.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не выбрал безопасную дистанцию с автомобилем «КамАЗ-53215». Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог. Оно случилось в тот момент, когда 23-летний водитель грузовика совершал поворот налево.

В итоге пострадали водитель и 46-летний пассажир «Рено Логан». Они доставлены в больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция.

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