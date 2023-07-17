Футболисты СКА Ростов-на-Дону стали очевидцами ЧП на Крымском мосту

Никто из игроков и сопровождающих не пострадал Фото: Андрей АБРАМОВ

Футболисты СКА Ростов, возвращаясь домой после матча с ФК «Севастополь», оказались рядом с местом ЧП на Крымском мосту. Эту информацию подтвердил генеральный директор донского клуба Борис Гузиев.

- Сегодня ночью команда возвращалась из Севастополя. Автобус оказался рядом с местом ЧП на Крымском мосту. С командой все в порядке, никто из игроков и сопровождающих не пострадал. Мы уже обеспечили игроков и болельщиков всем необходимым, уже сейчас ребята едут домой, - сообщил Борис Гузиев.

Вчера, 16 июля, ростовчане провели матч с ФК «Севастополь» в рамках первого тура Второй Лиги дивизиона Б. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Следующую встречу ростовчане проведут с ФК «Биолог-Новокубанск».

Напомним, рано утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. По данным главы республики Сергея Аксенова, место происшествия уже осмотрели правоохранительные органы и все ответственные службы. Сейчас принимаются меры для полного восстановления транспортного сообщения.

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