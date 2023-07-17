Хуснулин заявил об ускоренной проверке документов при въезде в Ростовскую область

Вице-премьер отметил, что будет обеспечена возможность круглосуточного движения.
Фото: Иван Макеев
Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил об ускоренной проверке документов при въезде в Ростовскую область. Видео с соответствующим сообщением размещено в соцсетях.
Марат Шакирзянович заявил, что по поручению президента проведена правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации на Крымском мосту.
- Принят ряд решений по организации проезда по новым территориям. Ускорены проход через границу и проверка документов при въезде в Ростовскую область, – рассказал вице-премьер.
Также он добавил, что будет обеспечена возможность круглосуточного движения. Для этого примут меры дополнительной безопасности.
Напомним, что сейчас отмечаются большие пробки на границе с Ростовской областью со стороны Донецкой Народной Республики. Для улучшения ситуации власти принимают необходимые меры.
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