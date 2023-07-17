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НовостиПроисшествия17 июля 2023 12:17

На заправке в Волгодонске взорвался автомобиль, пострадал один человек

Потерпевшего доставили в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
Происшествие случилось 17 июля.

Происшествие случилось 17 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории заправки в Волгодонске взорвался автомобиль. Происшествие случилось на улице Дружбы 17 июля. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, информацию «КП-Ростов-на-Дону» подтвердили сотрудники АЗС.

По словам свидетелей инцидента, взрыв раздался в полдень. На кадрах с места видно, что машина в результате превратилась в груду металла. Одного человека забрали медики скорой помощи. Как уточнили в АЗС, пострадавший получил травму, но находился в сознании.

Точная причина инцидента неизвестна. В донском управлении МЧС сообщили, что информация о нем не поступала.