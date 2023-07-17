В Ростове 100 баллов по ЕГЭ набрали 93 выпускника

Одной из трех 300-балльниц оказалась Ева Шик. Фото: правительство области.

По итогам ЕГЭ в Ростове в 2023 году 100 баллов по экзамену набрали 93 выпускника.О том, сколько ребят отличились в этом году, сообщил в Телеграм глава администрации города Алексей Логвиненко.

При этом в городе есть трое набравших по 300 баллов — две выпускницы КЭО и одна из колледжа ДГТУ. Еще 11 человек получили по 100 баллов по двум предметам.

— Наибольшее число стобалльников – это выпускники лицеев №№ 11, 50 и КЭО, школы № 22 и гимназии ДГТУ. 722 выпускника получили аттестаты с отличием и федеральные медали «За особые успехи в учении» — отметил Алексей Валентинович.

Напомним, выпускница колледжа ДГТУ Ева Шик рассказала «КП — Ростов-на-Дону» о том, как ей удалось сдать госэкзамены на 300 баллов, а также в чем ее секрет успеха — в систематической учебе с самого первого класса.

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