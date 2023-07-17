В Ростовской области мужчина подобрал на лавочке телефон и оказался в полиции

Хозяин нечаянно оставил телефон на лавочке и лишился 40 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 22-летний молодой человек подобрал смартфон, лежащий на лавочке. Предположительно, мужчина воспользовался гаджетом по своему усмотрению, из-за чего настоящий хозяин телефона лишился средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

- В полицию обратился 52-летний мужчина. Заявитель рассказал, что днем прогуливался по городу, а по приходу домой обнаружил пропажу телефона. Он сразу отправился к лавочке, на которой отдыхал, однако телефона на ней не оказалось, – пояснили в главке.

Скоро следователи задержали молодого человека. Как выяснилось позже, проходя мимо лавочки, он увидел телефон и забрал его. Потом вошел в мобильное приложение и перевел все имеющиеся там деньги себе на счет.

Сотрудники полиции вернули гаджет хозяину, однако понесенный ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

Сейчас нарушителю избирают меру пресечения. Если его вина будет доказана, молодого человека может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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