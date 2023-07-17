Россияне стали чаще интересоваться корпоративными пенсионными программами

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По оценке экспертов представители среднего и малого бизнеса – корпоративные клиенты ВТБ Пенсионный фонд по итогам 2022 года внесли на счета более 70 млн рублей. Объем сформированных на их счетах пенсионных резервов вырос на 26% по сравнению с 2021 годом и превысил 365 млн рублей. При этом малые и средние компании составляют две трети от всех корпоративных клиентов НПФ банка.

По статистике мужчины чаще женщин становятся участниками корпоративных пенсионных программ (КПП) – 57% против 43% женщин. Однако все сотрудники в среднем вступают в КПП после достижения 50 лет. Средняя сумма взносов в год в пользу мужчин на 21% больше, чем в пользу женщин, и составляет 25,8 тыс. рублей, а средняя сумма на их счётах на 22% выше и достигает 137 тыс. рублей.

- Клиенты, занятые в сегменте малого и среднего предпринимательства, начинают чаще интересоваться корпоративными пенсионными программами: в 2022 году их количество выросло на 29% по сравнению с 2021 годом. Это связано с повышением информированности сотрудников о таких программах и ростом их финансовой грамотности. Из-за экономических пертурбаций в прошлом году люди стали активнее искать способы сформировать финансовую подушку на будущее после окончания трудовой деятельности, и наш фонд готов обеспечить им стабильную доходность и безопасность их накоплений, – отмечает Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По итогам 2022 года 40% от участников программ негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ банка являлись участниками корпоративных пенсионных программ.