В 2023 году в Ростовской области увеличилось количество разводов

За пять месяцев зафиксировали на 353 развода больше, чем годом ранее Фото: Иван ПРОХОРОВ

За пять месяцев в Ростовской области зафиксировали рост числа разводов. Цифры за январь - май 2022 и 2023 годов сравнили аналитики Росстата.

Так, в указанные периоды распались 7529 и 7882 пары соответственно. Прирост разводов, таким образом, составил 353 случая или 4,7 %. По этому показателю донской регион оказался вторым по Южному федеральному округу.

Отметим, что в 2023 году выросло и число браков, с 7383 до 8032, то есть на 8,8 %. Кроме этого, ранее власти сообщили, что жительницы Дона стали намного реже делать аборты.

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