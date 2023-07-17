На трассе в Ростовской области развернули пункт временного размещения

В пункте можно отдохнуть, поесть и оставить вещи на хранение. ФОТО: телеграм-канал Василия Голубева
В районе села Самбек в Ростовской области организовали пункт временного размещения для тех, кто едет в Крым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.
В ПВР оборудуют временные помещения для регистрации транспорта. Также здесь смогут отдохнуть от дальней дороги пассажиры и водители. В пункте будет организовано питание и хранение имущества.
– Изыскиваются альтернативные маршруты для отвода транспорта, - отметил Василий Юрьевич.
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