На трассе в Ростовской области развернули пункт временного размещения

В пункте можно отдохнуть, поесть и оставить вещи на хранение. ФОТО: телеграм-канал Василия Голубева

В районе села Самбек в Ростовской области организовали пункт временного размещения для тех, кто едет в Крым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

В ПВР оборудуют временные помещения для регистрации транспорта. Также здесь смогут отдохнуть от дальней дороги пассажиры и водители. В пункте будет организовано питание и хранение имущества.

– Изыскиваются альтернативные маршруты для отвода транспорта, - отметил Василий Юрьевич.

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