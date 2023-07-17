На Дону наградили лучших наставников для повышения производительности труда

Этот конкурс на Дону проходит в четвертый раз.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В правительстве Ростовской области наградили 15 лучших наставников для повышения производительности труда. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Этот конкурс на Дону проходит в четвертый раз. А проводится он в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».
– Цель конкурса – отметить достижения участников нацпроекта по внедрению принципов бережливого производства, - сказал заместитель губернатора Александр Скрябин.
Всего было подано 36 заявок. И лишь 15 конкурсантов удостоились звания лучшего наставника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главным источником стресса на работе жители Ростова назвали коллег и начальство
Опрос провели среди специалистов различных организаций (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Посидят с собакой, расскажут анекдот и станут вожатыми в бассейне: Узнали, какие профессии предлагают школьникам и студентам на лето в Ростове
Жителей Ростовской области пригласили собирать огурцы за сто тысяч рублей в месяц (подробнее)