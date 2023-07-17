На Дону наградили лучших наставников для повышения производительности труда

Этот конкурс на Дону проходит в четвертый раз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В правительстве Ростовской области наградили 15 лучших наставников для повышения производительности труда. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Этот конкурс на Дону проходит в четвертый раз. А проводится он в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

– Цель конкурса – отметить достижения участников нацпроекта по внедрению принципов бережливого производства, - сказал заместитель губернатора Александр Скрябин.

Всего было подано 36 заявок. И лишь 15 конкурсантов удостоились звания лучшего наставника.

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