Алексей Логвиненко провел с встречу с китайской делегацией

в Поднебесной планируется запустить международный культурный центр. ФОТО: телеграм-канал Алексея Логвиненко

Глава администрации Ростова встретился с представителями китайской инвестиционной группой компаний. При встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Логвиненко.

По словам главы, китайская компания планирует в Ростове производство крупноузловой сборки джипов. А в этом году город вместе с китайскими партнерами собирается начать реализовывать проект по строительству арт-резиденции.

Еще одной целью визита иностранцев стал подбор ростовских творческих коллективов для организации гастролей в Китае. Так как в Поднебесной планируется запустить международный культурный центр.

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