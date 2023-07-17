На Дону открыта горячая линия для туристов, собирающихся в Крым

По телефону людям расскажут об альтернативных схемах объезда
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростовской области стала работать горячая линия для тех, кто направляется в Крым и вынужден изменить свой маршрут. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Путешественникам не только расскажут по телефону об альтернативных схемах объезда Крымского моста, но и порекомендуют локации, которые можно посетить по пути следования через донской край.
Номер телефонной горячей линии в Ростовской области – 8(804)333-32-31, режим работы - круглосуточно.
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