Во вторник в Ростове ожидается переменная облачность

Днем будет облачно и жарко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 18 июля, в Ростове-на-Дону будет облачно и жарко. Днем воздух прогреется до +30. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

Восточный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду. Днем осадков не ожидается.

Ночью станет немного прохладней. Термометр покажет +18 градусов. Также возможен небольшой кратковременный дождь.

Кстати, в ближайшее время синоптики предвещают аномальное понижение температуры ночью. 18 и 19 июля в темное время суток столбики термометров должны установиться в районе +14-21 градуса, местами по области будет до +12 градусов.

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