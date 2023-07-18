В Ростове несколько суток разыскивают пропавшую пенсионерку

В Ростове-на-Дону пять дней разыскивают 60-летнюю Людмилу Шутову. ФОТО: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростове-на-Дону пять дней разыскивают 60-летнюю Людмилу Шутову. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

В день исчезновения на ростовчанке была черная футболка, светло-коричневые брюки в цветок и черные тапки.

Рост пропавшей составляет 150 сантиметров. Сама женщина плотного телосложения, русые волосы с проседью и карие глаза.

Также известно, что с собой у дончанки была черная дамская сумка.

Всем, кто может что-то знать о пропавшем, просьба сообщить поисковому отряду «ЛизаАлерт Юг».

АЛЛО!

8 (800) 700-54-52 ИЛИ 112

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