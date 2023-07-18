В Ростове Айфон важнее трудоустройства для каждого пятого его владельца

40% ростовчанок готовы отказаться от работы в пользу Айфона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 17 июля, сотрудникам Минпромторга России запретили пользоваться смартфонами корпорации Apple в служебных целях. О том, как бы в Ростове отреагировали владельцы таких телефонов, выяснил в опросе сервис SuperJob.

Как оказалось, в Ростове каждый пятый владелец айфона — 20% — откажется от работы, если там запретят пользоваться таким телефоном. При этом пожертвовать «яблоком» готовы 40% опрошенных. Среди мужчин таких оказалось 45%, среди женщин — 40%.

Значительно чаще считают правильным отказаться от работы в пользу определенного смартфона те, кому еще не исполнилось 34 года. Среди опрошенных их оказалось 33%. Среди более старшего поколения — 19%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сила вкуса - в простоте»: Лучший шашлычник Дона рассказал, как необычно приготовить мясо

Повар из Таганрога раскрыл рецепт, который привел его к победе в конкурсе среди лучших шашлычников (подробности)