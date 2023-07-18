В Новочеркасске отстранили от должности заместителя главы администрации города

Решение об отстранении приняли в Новочеркасском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске по требованию прокуратуры отстранили от должности заместителя сити-менеджера, подозреваемую в нарушении закона. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в местном городском суде.

Предварительно, решение об отстранении управленца вынесли вчера, 17 июля. Следующее слушание состоится 14 августа 2023 года.

Напомним, ранее в отношении специалиста администрации завели дело по статье «Превышение полномочий». По версии следствия, еще осенью 2021 года подозреваемая незаконно и без оплаты выдала своей знакомой участок земли стоимостью более 1,8 млн рублей.

Известно, что спорный участок впоследствии был возвращен городу, однако дело все же передали в суд.

Добавим, управленец была назначена на пост заместителя главы администрации Новочеркасска весной 2023 года.

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